Казань, , 14:21 — REGNUM Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником Георгием Зотовым. Об этом 17 августа сообщается на сайте команды.

Отмечается, что соглашение клуба с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2020/21. Зотов присоединился к клубу в качестве свободного агента и будет играть под 31-м номером.

Зотов является воспитанником московского «Спартака». Выступал за клубы «Локомотив-2», «Металлург-Кузбасс», белгородский «Салют», донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань», «Крылья Советов».

В сезоне 2019/20 он играл в «Оренбурге» на правах аренды. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он сыграл в 20 матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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