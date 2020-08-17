Ташкент, , 13:58 — REGNUM В Узбекистане могут начать расследование в отношении трансфера полузащитника Жасура Жалолиддинова из клуба «Бунёдкор» в московский «Локомотив». Об этом 17 августа сообщает Stadion.uz.

Узбекистанская лига потребовала от национальной футбольной ассоциации расследовать обстоятельства перехода Жалолиддинова.

Отмечается, что 18-й футболист присоединился к «железнодорожникам» на правах свободного агента, а до этого был расторгнут его контракт с «Бунёдкором». Но документ о расторжении так и не поступил в лигу, которая формально продолжает его считать игроком «Бунёдкора».

При этом в «Бунёдкор» дважды обращались с просьбой предоставить информацию о переходе, но клуб отвечал отказом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Жалолиддиновым.

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