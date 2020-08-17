Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM Игрок сборной Франции и гандбольного клуба «Мец» Грас Заади присоединилась к команде «Ростов-Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской дружины.

«Надеюсь, что мы завоюем Кубок России. Конечно, будет непросто, ведь это Финал четырёх, и все хотят победить. Но мы выложимся на все 100%, чтобы взять этот трофей», — отметила гандболистка.

ИА REGNUM напоминает, что информация о том, что состав «Ростов-Дона усилит Заади, стало известно в январе 2020 года. В составе национальной сборной гандболистка выигрывала чемпионаты мира и Европы, на Олимпиаде-2016 поднялась на вторую ступень пьедестала почёта.