Брюссель, , 13:29 — REGNUM Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани завершил карьеру игрока и стал главным тренером «Андерлехта». Об этом 17 августа сообщается на сайте бельгийского клуба.

Отмечается, что Компани, который выступал за «Андерлехт» в роли играющего тренера, подписал контракт с клубом на четыре года.

«Я хочу полностью посвятить себя моей роли тренера, и мне нужно на это 100% времени и внимания. Вот почему я завершил карьеру футболиста», — сказал Компани

Компани является воспитанником «Андерлехта», за который играл с 2003 по 2006 год и стал двукратным чемпионом Бельгии. После этого он выступал за «Гамбург», а в 2008 году перешёл в «Манчестер Сити».

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