Барселона, Испания, , 13:21 — REGNUM У нападающего «Барселоны» Лионеля Месси есть три варианта продолжения карьеры. Об этом 17 августа пишет испанская газета Marca.

В издании отмечают, что первый и самый трудный вариант — это расторжение контракта с «Барселоной» уже этим летом и переход в другой клуб. Против этого выступает президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу.

Второй вариант — продолжение выступления за «Барселону» до истечения срока контракта летом 2021 года. В этом случае уже в январе Месси сможет вести переговоры и подписывать предварительные соглашения с иностранными клубами.

Третий вариант — это продление действующего контракта. Отмечается, что Месси продолжает ждать реакции руководства на ситуацию, сложившуюся в клубе в последние годы.

Напомним, 14 августа «Барселона» потерпела разгромное поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8 и не выиграла ни одного трофея в сезоне 2019/20.

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