Пенза, , 13:02 — REGNUM В селе Засечное Пензенской области прошли соревнования на кубок России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Дистанцию в 5 км преодолели 16 августа 82 спортсмена из 15 регионов страны.

Победителями заплыва среди мужчин стали Абросимов Кирилл (1 место), Садыков Руслан (2 место), Мамушкин Артем (3 место). Среди женщин: Дарья Волобуева, Екатерина Сорокина, Софья Вахрушева соответственно.

Призеры представляли команды из Пермского края, Тульской, Московской, Ярославской и Рязанской областей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне в Пензе провели Чемпионат России по регби.

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