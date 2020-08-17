Москва, , 12:44 — REGNUM Спартакиада учащихся России 2020 года отменена. Такое решение приняло Министерство спорта РФ, 17 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство спорта приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады в 2020 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отменены второй этап и финальные соревнования Х летней Спартакиады учащихся России. Причинами стали необходимость дополнительных затрат от регионов, а также текущая эпидемиологическая ситуация.

Соревнования должны были пройти с 25 марта по 16 августа, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на более поздний срок.