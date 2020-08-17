Казань, , 12:33 — REGNUM Казанский «Рубин» подписал контракт с бывшим вратарём московского «Локомотива» Никитой Медведевым. Об этом 17 августа сообщается на сайте клуба.

Контракт «Рубина» с Медведевым будет действовать до конца сезона 2021/22. Он перешёл в казанский клуб в статусе свободного агента. В новой команде 25-летний голкипер будет играть под первым номером.

Как сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» расторг контракт с Медведевым по обоюдному согласию.

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