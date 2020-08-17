Токио, , 12:26 — REGNUM Японский теннисист Кей Нисикори заразился коронавирусом. Об этом 17 августа он сообщил в понедельник в своём официальном приложении для смартфонов.

Кей Нисикори (сс) JC

«Утром, пока я нахожусь во Флориде, я сдал положительный тест на COVID-19», — написал Нисикори.

Он добавил, что у него не наблюдается серьёзных симптомов. Повторное тестирование он пройдёт 21 августа.

Нисикори должен был принять участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт с 20 по 28 августа. Но теперь он пропустит турнир.