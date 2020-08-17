Владимир, , 11:47 — REGNUM Во Владимирской области снят запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, если на них не присутствуют зрители. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Область перешла к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. С 14 августа в регионе возобновились физкультурные и спортивные мероприятия муниципального, областного, межрегионального и всероссийского уровня. Зрителей на соревнования пускать не будут, а участников обяжут соблюдать правила личной гигиены и безопасную дистанцию. Организаторы должны обеспечить дезинфекцию помещений, а также отстранять от участия людей с признаками инфекционных заболеваний.

Также в регионе разрешены культурно-просветительские мероприятия на открытом воздухе. Остальные виды мероприятий остаются под запретом. Продолжает действовать масочный режим.

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