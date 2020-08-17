Порту-Алегри, Бразилия, , 11:26 — REGNUM Московский ЦСКА может купить защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса. Об этом 17 августа сообщил бразильский журналист Карлос Ласерда в Twitter.

Отмечается, что сумма трансфера Фукса в ЦСКА составит €8 млн. При этом «Интернасьонал» сохранит 20% прав на 21-летнего футболиста.

Фукс играет за «Интернасьонал» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету два матча в высшей лиге Бразилии.

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