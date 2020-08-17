Манчестер, Великобритания, , 11:11 — REGNUM Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Сити». Об этом 17 августа сообщает The Sun.

По информации издания, нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не хочет оставаться в клубе, несмотря на желание руководства клуба продлить с ним контракт.

Действующее соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до июня 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов «Лиону» со счётом 1:3.

Читайте также: «Лион» переиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов