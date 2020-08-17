Барселона, Испания, , 10:57 — REGNUM Новым главным тренером «Барселоны» станет наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Об этом 17 августа сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в ближайшее время «Барселона» подпишет контракт с Куманом, который будет рассчитан на два года.

Отмечается, что руководство клуба считает Кумана лучшим кандидатом на пост главного тренера команды. Ранее из клуба был уволен Энрике Сетьен.

В 2019 году стало известно, что в контракте Кумана со сборной Нидерландов прописан пункт, который позволяет ему покинуть пост, если поступит предложение от «Барселоны».

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