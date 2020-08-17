Барселона, Испания, 17 августа 2020, 10:57 — REGNUM Новым главным тренером «Барселоны» станет наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Об этом 17 августа сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, в ближайшее время «Барселона» подпишет контракт с Куманом, который будет рассчитан на два года.
Отмечается, что руководство клуба считает Кумана лучшим кандидатом на пост главного тренера команды. Ранее из клуба был уволен Энрике Сетьен.
В 2019 году стало известно, что в контракте Кумана со сборной Нидерландов прописан пункт, который позволяет ему покинуть пост, если поступит предложение от «Барселоны».
Читайте также: Куман заявил, что мечтает возглавить «Барселону»
Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» уволила Сетьена с поста главного тренера