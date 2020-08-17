Барселона, Испания, 17 августа 2020, 10:23 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен покинул свой пост. Об этом 17 августа сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу в эфире радиостанции COPE.
Бартомеу подтвердил увольнение Сетьена после разгромного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Как сообщало ИА REGNUM, «Бавария» нанесла «Барселоне» разгромное поражение со счётом 2:8.
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