Лондон, , 09:54 — REGNUM Английские клубы не сыграют в финале еврокубков впервые с сезона 2014/15. Об этом 17 августа сообщает Opta.

Последний представитель Англии — «Манчестер Юнайтед» — проиграл «Севилье» в полуфинале Лиги Европы и выбыл из турнира.

Таким образом, в Лиге чемпионов и Лиге Европы не осталось английских клубов. Ранее из турниров вылетели «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Отметим, что в сезоне 2019/20 решающих матчах еврокубков были только английские команды. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом», а в финале Лиги Европы «Челси» обыграл «Арсенал».

Читайте также: «Севилья» вышла в финал Лиги Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед»