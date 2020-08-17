Кёльн, Германия, , 09:25 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 2:1.

На девятой минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш открыл счёт, реализовав пенальти. На 26-й минуте хавбек «Севильи» Сусо сравнял счёт, замкнув передачу Серхио Регилона с правого фланга.

Победу испанскому клубу принёс гол нападающего Люка де Йонга, который остался один перед воротами Давида де Хеа и замкнул навес Хесуса Наваса с фланга.

Таким образом, «Севилья» вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем матча между «Интером» и «Шахтёром». Матч состоится 21 августа.

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