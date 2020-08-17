Эдмонтон, Канада, , 09:09 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в третьем матче ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили защитник Джастин Фолк и нападающие Давид Перрон и Брэйден Шенн. У «Ванкувера» голами отметились форварды Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон.

Таким образом, «Сент-Луис» сократил отставание в серии: 1−2.

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