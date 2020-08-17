Эдмонтон, Канада, , 08:59 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Дрейк Каджула, Мэттью Хаймор и Алекс Дэбринкэт. У «Вегаса» точным броском отметился защитник Ши Теодор.

Таким образом, «Чикаго» одержал первую победу в серии и сократил отставание в счёте: 1−3.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вегас» одержал вторую победу в серии над «Чикаго»