Пермь, , 09:01 — REGNUM Церемонию открытия первого созданного в Пермском крае музея «История пермского баскетбола» посетили 17 августа врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и глава Единой лиги ВТБ, член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко. Об этом 17 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

Также в ходе данного мероприятия врио губернатора Прикамья провел награждение благодарностями заслуженных ветеранов спорта края.

Кроме этого, позднее в этот же день Дмитрий Махонин вместе с гостями церемонии и ведущими баскетболистами региона провел товарищеский матч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа депутаты Госдумы России от Пермского края отчитались о доходах за минувший год.