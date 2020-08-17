Москва, , 08:43 — REGNUM Гребцы из Приморья в минувшие выходные в Москве участвовали в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ. Четыре золотые медали получил призёр Олимпийских игр Иван Штыль, ещё две награды вручили гребцам на лодках класса «дракон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В этот раз ежегодные старты на Кубок президента проходили по расширенной программе — помимо традиционных выступлений каноистов и байдарочников, зрители увидели ещё и заезды в паралимпийской гребле, гребле на доске стоя (SUP) и гонки на лодках класса «дракон».

"Один из лучших гребцов России, приморец Иван Штыль, выиграл во всех заездах, в которых принимал участие. В итоге он завоевал четыре высшие награды: в каноэ-одиночке, каноэ-двойке и каноэ-четверке в смешанных экипажах на 200-метровке, а также в каноэ-четверке на дистанции 500 метров», — сообщили в правительстве.

Золотую награду экипаж Ивана Штыля выиграл на лодке с надписью «Приморский край» и гербом региона. Эта лодка дважды приносила российским каноистам удачу на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах, где им не было равных среди сильнейших гребцов планеты.

Гребцы на лодках класса «дракон» из Приморья подхватили победную эстафету Штыля и выиграли гонку на 500 метров среди смешанных экипажей, а сборная команда с гребцами из Приморского края и других регионов победила в мужском классе на дистанции 200 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России по академической гребле начала учебно-тренировочный сбор в подмосковной Рузе 8 июня.