Торонто, Канада, , 08:32 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в третьем матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе «Филадельфии» единственную шайбу в матче забросил нападающий Якуб Ворачек. Вратарь «Флайерз» Картер Харт отыграл на ноль, отразив 23 броска по своим воротам.

Таким образом, «Филадельфия» вышла вперёд в серии со счётом 2−1.

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