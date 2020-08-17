Торонто, Канада, , 08:22 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили форварды Андерс Ли и Мэтью Барзал. У «Вашингтона» голом отметился Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин.

Таким образом, «Айлендерс» выиграли третий подряд матч серии и ведут со счётом 3−0.

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