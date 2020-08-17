Ростов-на-Дону, , 00:30 — REGNUM Матч третьего тура Российской премьер-лиги «Динамо» — «Ростов» рассудит бригада Николая Волошина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Ассистентами судьи заявлены Дмитрий Мосякин и Владимир Миневич, в качестве резервного судьи — Павел Шадыханов. В матче будет задействована система видеопомощи VAR, ответственным за работу корой назначен Кирилл Левников. Ему будут помогать Алексей Лунёв и Андрей Бутенко.

ИА REGNUM напоминает, что матч «Динамо» — «Ростов» состоится на стадионе «Динамо» в Москве 19 августа.