Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM Капитан футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов назвал причину поражения от «Зенита» (0:2).

«У нас были неплохие моменты. Они сумели забить — мы нет. В первом тайме нам не хватало завершения в быстрых атаках. Поговорили в раздевалке, вышли на второй тайм, начали играть близко к тому, как надо», — отметил полузащитник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что наставник донского клуба Валерий Карпин отметил, что его подопечные играли хорошо, однако команде не хватило голов.

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