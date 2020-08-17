Ростов-на-Дону, , 00:04 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» (Санкт-Петербург) на стадионе «Ростов Арена» (0:2).

«Играли хорошо. Первый тайм хорошо, второй тайм ещё лучше. <…> Мы играли против лучшей команды на данный момент в России. Не хватило голов. Всё остальное было. Игра была, прессинг был, первый тайм неплохой. Второй тайм хороший», — отметил наставник.

ИА REGNUM напоминает, что два безответных гола в ворота «Ростова» забили Сердар Азмун и Деян Ловрен. ФК «Зенит» пока возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, «Ростов» располагается на седьмой строчке.

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