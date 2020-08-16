Мадрид, , 19:04 — REGNUM Британский пилот Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа сезона «Формулы-1», который прошел в испанском Монмело.

Формула-1 Rick Dikeman

Пилот «Мерседеса» на финише опередил Макса Фертсаппена (Нидерланды) из «Ред Булла» на 24,177 секунды.

Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас (Финляндия) с отставанием от победителя в 44,752 секунды. Российский пилот Даниил Квят финишировал на 12-м месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании, прошедшей на трассе «Сильверстоун».

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