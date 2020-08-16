Москва, , 14:55 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук может в скором времени стать игроком команды «Аталанта» из Бергамо. Об этом 16 августа сообщает Sport Mediaset.

Согласно информации источника, 17 августа будет проведена встреча клуба из Бергамо с представителями «Локомотива», на которой стороны согласуют последние детали трансфера 24-летнего игрока.

Также ожидается, что ввиду того, что текущий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до июня 2021 года, сумма трансфера будет составлять € 15 млн, не учитывая бонусы.

Напонмим, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли команду «Краснодар» со счетом 1:0, автором победного мяча стал Алексей Миранчук.