Торонто, Канада, , 09:26 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче серии четвертьфинала Восточной конференции НХЛ.

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась в пользу «Лайтинг» со счетом 3:2.

Голами в составе победителей отметились форварды Алекс Киллорн (16-я минута), Брейден Пойнт (35-я) и шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман.

У проигравших шайбами отметились нападающие Райли Нэш (22-я) и Эрик Робинсон (42-я).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провел на льду 18 минут 54 секунды и записал в свой актив одну результативную передачу, его коллега по клубу защитник Михаил Сергачев не отметился за 18 минут 40 секунд игрового времени результативными действиями. Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отыграл 19 минут 43 секунды и также не записал на свой счет никаких результативных действий.

Отметим, по итогам встречи счет в серии четвертьфинала Восточной конференции до четырех побед стал 2−1 в пользу «Тампы».