Лас-Вегас, США, , 08:51 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) из США Стипе Миочич оказался сильнее своего соотечественника Даниэля Кормье в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 252 в Лас-Вегасе, что позволило ему сохранить свой титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

По итогам всех заявленных пяти раундов поединка судьи единогласным решением со счетом 49−46, 49−46, 48−47 присудили победу Миочичу.

Данная победа стала двадцатой для 37-летнего Миочича в ММА при трех поражениях. Для его 41-летнего соперника данное поражение в ММА стало третьим при 22 выигранных поединках.

Напомним, это третий поединок между Миочичем и Кормье и в первом, состоявшемся в июле 2018 года, победил Кормье, а во втором — который прошел в августе минувшего года — победа техническим нокаутом была присуждена Миочичу.