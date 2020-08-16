Лиссабон, , 08:41 — REGNUM Футбольный клуб «Лион» уверенно и сенсационно обыграл команду «Манчестер Сити» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Игра состоялась на поле стадиона «Жозе Алваладе» и закончилась победой команды из «Лиона» со счетом 3:1.

Счет в матче открыл форвард «Лион» Максвелл Корне, отличившийся на 25-й минуте встречи. Во втором тайме, на 69-й минуте, «МС» усилиями своего полузащитника Кевина Де Брёйне с подачи нападающего Рахима Стерлинга сумел счет сравнять.

Однако на этом футбольная фортуна окончательно отвернулась от манчестерской команды и последовавший за этим дубль форварда Муссы Дембеле (79-я и 87-я минуты) окончательно завершил матч в пользу «Лиона».

Отметим, по итогам матча «Лион» вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, где его соперником станет мюнхенская «Бавария», накануне не менее сенсационно разгромившая «Барселону» со счетом 8:2.