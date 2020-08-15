Ростов-на-Дону, , 22:26 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили санкт-петербургскому «Зениту». Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 15 августа на стадионе «Ростов-Арена».

Футбол (сс) JeppeSmedNielsen

В составе действующих чемпионов России голевыми действиями отметились нападающий Сердар Азмун и защитник Деян Ловрен.

Отметим, что после двух матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Клуб «Ростов», в активе которого три балла, находится на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского «Локомотива» обыграли команду «Краснодар» в домашнем матче второго тура РПЛ. Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

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