Москва, , 22:16 — REGNUM Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли команду «Краснодар». Встреча, завершившаяся со счётом 1:0, прошла 15 августа на «РЖД-Арене» в Москве.

Футбол (сс) AnnRos

Героем встречи в составе хозяев поля стал Алексей Миранчук, который забил единственный мяч на 43-й минуте.

Отметим, что после двух матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Клуб «Краснодар», в активе которого три балла, находится на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли команду «Тамбов» в матче второго тура РПЛ. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

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