Москва, , 20:29 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли команду «Тамбов». Встреча, завершившаяся со счётом 2:1, прошла 15 августа на «ВЭБ-Арене» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Константин Кучаев и Илья Шкурин. У гостей единственный мяч забил Александр Карапетян.

Отметим, что после двух матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Клуб «Тамбов», в активе которого нет набранных баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа петербургский «Зенит» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» в рамках первого тура розыгрыша Российской премьер-лиги. Встреча, завершившаяся со счетом 2:0, прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

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