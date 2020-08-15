Мадрид, , 13:23 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного каталонского клуба «Барселона» Лионель Месси принял решений покинуть свою команду. Об этом 15 августа сообщает СОРЕ.

По данным источника из окружения Месси, 33-летний футболист недоволен руководством «Барселоны» после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги Чемпионов, и не намерен продлевать свой контракт с командой, который рассчитан до июня 2021 года.

При этом указывается, что игрок может дальше продолжить свое пребывание в каталонской команде в случае, если в руководстве «Барселоны» произойдут изменения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что каталонский футбольный клуб «Барселона» отправит в отставку своего главного тренера Кике Сетьена после разгромного поражения от мюнхенской Баварии в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

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