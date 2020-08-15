Барселона, Испания, , 12:27 — REGNUM Каталонский футбольный клуб «Барселона» отправит в отставку своего главного тренера Кике Сетьена после разгромного поражения в матче с мюнхенской Баварией в матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Об этом 15 августа сообщает ESPN.

Отмечается, что руководства каталонцев рассматривало вариант с увольнением главного наставника клуба ещё до разгрома в четвертьфинале Лиги Чемпионов, однако вылет команды с разгромным счетом из данного турнира стал последней каплей в принятии такого решения.

Также указывается, что команда намерена пригласить на данный пост такого тренера, чье имя и репутация будут вызывать у игроков уважение. В качестве таковых претендентов называются тренер национальной сборной Нидерландов Роналд Куман и главный наставник катарского клуба «Аль-Садд» испанский специалист — Хави Эрнандес.

При этом также сообщается, что об отставке Сетьена будет объявлено позднее 15 августа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футбольный мюнхенский клуб «Бавария» нанес сокрушительное поражение команде «Барселона» в матче четвертьфинала Лиги Чемпионов со счетов 8:2.