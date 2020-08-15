Лиссабон, , 10:00 — REGNUM Футбольный мюнхенский клуб «Бавария» нанес сокрушительное поражение команде «Барселона» в матче четвертьфинала Лиги Чемпионов и вышел в следующий круг турнира.

Флаг футбольного клуба Бавария (сс) RonnyK

Игра проходила на поле стадиона «Да Луш» в Лиссабоне и закончилась победой немецкой команды с разгромным счетом 8:2.

Голы в составе победителей забили оформивший в матче дубль форвард Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты), хорватский хавбек клуба Иван Перишич (22-я), полузащитник Серж Гнабри (28-я), защитник Йозуа Киммих (63-я), польский нападающий Роберт Левандовский (82-я) и также оформившей в игре дубль бразильский хавбек «Баварии» Филиппе Коутиньо (85-я, 89-я).

У проигравших один гол на счету аргентинского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса (57-я минута), ещё один мяч отправил в собственные ворота австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба (7-я).

По результатам матча «Бавария» стала первой в истории Лиги Чемпионов командой, которая смогла забить восемь голов в плей-офф турнира. При этом для «Барселоны» это первый матч с 1946 года, когда команда пропустила восемь мячей в одном матче (8:0 с «Севильей» в Кубке Испании).

Отметим, по результатам матча «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где её соперником станет победитель матча между английским клубом «Манчестер Сити» и французской командой «Лион».