Манчестер, Великобритания, , 23:19 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах 17-летнего вундеркинда из Сербии.

Согласно информации портала Republika, «дьяволы» подпишут контракт с молодым нападающим «Партизана» Филипом Стевановичем. По данным источника, английский клуб выплатит 12 миллионов евро в качестве компенсации за трансфер 17-летнего футболиста.

«Манкунианцы», в случае перехода, оставят игрока на правах аренды в «Партизане» на сезон 2020/2021.

В минувшем сезоне Стеванович забил 8 голов в 25 матчах чемпионата Сербии.