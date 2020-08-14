Лиссабон, , 22:59 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Лиги чемпионов. «Ман Сити» сразится с французским «Лионом», встреча начнется завтра, 15 августа, в 22:00 по московскому времени.

«Я хотел бы рассказать вам, что будет завтра, но сам не знаю. Невероятно горд тем, как мы вели себя последние две-три недели.

Считаю, это важный момент в нашей карьере. Я бы предпочел играть дома, но сейчас особая ситуация. комфортно, приятно находиться. Надеюсь, мы сможем провести хороший матч и остаться еще на несколько дней в этой прекрасной стране.

Теперь мы готовимся к «Лиону». Завтра пора быть собой. Я хочу, чтобы моя команда была такой, какая есть, делала все душой и разумом. А там уже футбол будет диктовать, заслуживаем мы или нет», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «Ман Сити».