Самара, , 22:45 — REGNUM Возможно, игрок продолжит карьеру в РПЛ.

«Крылья Советов» расстались с защитником Тарасом Бурлаком, информирует официальный сайт клуба.

Футболист выступал за «самарцев» с 2015 по 2016 год на правах аренды, после чего в 2018 году снова вернулся в команду, подписав полноценный контракт.

В минувшем сезоне Бурлак принял участие в восьми встречах за «Крылья» в РПЛ, отличившись двумя голами. В текущем розыгрыше ФНЛ игрок вышел на поле в ничейном матчей с калининградской «Балтикой».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны тульского «Арсенала».