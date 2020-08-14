Москва, , 22:33 — REGNUM Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» в выездной встрече второго тура Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча закончилась победой «красно-белых» с преимуществом в два мяча — 2:0.

«Чего не хватило «Ахмату»? В целом, «Спартак» заслуженно победил. Не хватило реализации моментов. Моментов у наших нападающих было четыре, к сожалению. Ничего не реализовали. «Спартак» играл лучше, по сравнению с тем, как он играл в прошлом году. Напомню, что «Ахмат» прошлый матч проиграл со счетом 0:3, а сейчас 0:2. Оба мяча пропустили со стандартов. После «Сочи» «Спартак» получил заслуженный пенальти. Но Соболев в следующем эпизоде с Понсе положил руки на игрока», — сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что счет в матче был открыт нападающим Йордоном Ларссоном на 52-й минуте с пенальти.