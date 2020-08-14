Лиссабон, , 21:45 — REGNUM Были объявлены стартовые составы каталонской «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» на матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, что оставшаяся часть плей-офф турнира доигрывается в рамках «финала восьми» на нейтральном поле в Португалии.

С первых в минут в составе «Барселоны» на поле выйдут: Тер Штеген, Семену, Пике, Лангле, Горди Альба, Бускетс, Серхи Роберто, Видаль, Де Йонг, Суарес, Месси.

Стартовый состав «Баварии» представят: Номер, Киммих, Боатенг, Дэвис, Алана, Тиару Алькантара, Перишич, Гнабри, Горецка, Мюллер, Левандовски.

Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.