Лиссабон, , 21:22 — REGNUM «Бенфика» огласила переход троих новых игроков.

Пресс-служба лиссабонского клуба сообщила, что «Бенфика» пополнила состав тремя новыми футболистами. К команде присоединились нападающие Эвертон, защищавший в минувшем сезоне цвета бразильского «Гремио», и Лука Вальдшмидт, приобретенный за 15 миллионов евро у немецкого «Фрайбурга». Вишенкой на торте является подписание контракта с бывшим защитником «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном. Бельгиец достался «португальцам» бесплатно.

В минувшем сезоне Вертонген отличился голом и результативной передачей в 23 матчах АПЛ. Вальдшмидт набрал 8 (7+1) результативных очков за 23 встречи. Эвертон забил три мяча в 12 играх.