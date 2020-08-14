Барселона, Испания, , 20:59 — REGNUM Врачи диагностировали у защитника «Барселоны» Самюэля Умтити коронавирус.

Согласно информации пресс-службы каталонского клуба, симптомы у французского защитника отсутствуют, он чувствует себя хорошо и находиться дома в режиме самоизоляции.

Сообщается, что все сокомандники Умтити, которые контактировали с ним, в ближайшее время пройдут медобследование.

Сегодня, 14 августа, «Барселона» играет с мюнхенской «Баварией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 по Москве.