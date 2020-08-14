Мадрид, , 20:31 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Рейньер может быть арендован дортмундской «Боруссией». Согласно информации портала As, речь идет о годовой аренде 18-летнего бразильца.

По данным источника, «Реал» не хотел отпускать игрока сразу после покупки перед коронавирусной паузой. Однако, продолжительное отсутсвие игровой практики помешала игроку адаптироваться в составе «сливочных».

Теперь руководство мадридского клуба планирует отдать молодого игрока в амбициозный клуб, где ему будет предоставлено достаточно игровой практики, необходимой для развития футболиста.

Сообщается, что претендентом на юного бразильца также является «Реал Сосьедад».

В минувшем сезоне Рейньер провел три матча за фарм-клуб «сливочных» «Реал Кастилья», отличившись двумя голами. Игрок был приобретен у «Фламенго» в зимнее трансферное окно за 30 миллионов евро.