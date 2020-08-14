Казань, , 18:44 — REGNUM Руководство «Рубина» расторгло контракт с 19-летним российским вратарем Давидом Волком. Россиянин стал футболистом «Рубина» в январе 2019-го года, перейдя из «Нефтехимика» на правах свободного агента. За полтора года в казанском клубе Волк не сыграл ни одного матча на взрослом уровне.

В прошедшем сезонен Давид Волк принял участие в 11-ти матчах молодежного первенства, в которых пропустил 16 мячей.

В 2016-м году Волк сыграл в двух матчах за сборную России U16.