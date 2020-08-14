Краснодар, , 18:29 — REGNUM 14 августа в Сочи на стадионе «Фишт» в рамках второго тура Российской Премьер-лиги 2020/21 будет разыгран матч между командами «Сочи» и «Химки».

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Алексей Стипиди | Алексей Ширяев | Юнус Кошко.

«Сочи»: Джанаев, Цаллагов, Миладинович, Маргасов, Мевля, Заика, Бурмистров, Терехов, Нобоа, Руденко, Полоз.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Идову, Данилкин, Боженов, Мартусевич, Полярус, Трошечкин, Корян, Дядюн, Алиев.

Для новичка «Сочи» Александра Руденко этот матч станет первым в составе краснодарской команды.