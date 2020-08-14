Ростов-на-Дону, , 18:29 — REGNUM Новости футбольного клуба «Ростов» теперь будут доступны болельщикам из Японии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Дополнительные страницы на японском языке запущены в социальных сетях Twitter и Instagram. Создание страниц связано с переходом в «Ростов» полузащитника Кенто Хашимото.

ИА REGNUM напоминает, что о договорённости с «Токио» о переходе японского хавбека стало известно в начале июля 2020 года. С полузащитником предполагалось подписать четырёхлетний контракт.