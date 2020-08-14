Москва, , 17:34 — REGNUM Руководство московского ЦСКА заинтересовано в подписании 31-летнего центрального полузащитника «Лестера» и сборной Португалии Адриена Сильвы. Transfermarkt оценивает португальца в 8 миллионов евро. Контракт футболиста с «лисами» рассчитан до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне Сильва, выступая за «Монако», принял участие в 22-х матчах французской Лиги 1, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах Сильвы заинтересован московский «Спартак».