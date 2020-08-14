Казань, , 16:23 — REGNUM Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Тамбовом» перенесён. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба лиги.

«Матч перенесён с 29 на 30 августа в связи с празднованием Дня Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство республики предложило приурочить матч к празднованию, но «Рубин» обратился в РПЛ с просьбой о перенести игру.

Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ «Рубин» на своём поле проиграл «Локомотиву» (0:2), а «Тамбов» дома уступил «Ростову» (0:1).