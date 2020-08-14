Москва, , 15:50 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что руководство клуба заслужило негативное отношение к себе со стороны болельщиков. Об этом 14 августа сообщает «Матч ТВ».

«Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Мещеряков? Мне очень не понравилась последняя встреча. Было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги», — сказал Сёмин.

Он призвал Василия Кикнадзе и Анатолия Мещеряков выйдите и поговорить с болельщиками, объяснить им трудности, а не прятаться за футболистами.

«Не прячьтесь за спинами футболистов. А если оскорблять болельщиков недоверием и обвинять в никчемности, обязательно прозвенит звонок, но не для них, а для тебя. И гораздо раньше, чем кажется», — заключил Сёмин.

Ранее состоялась встреча руководства и футболистов команды с болельщиками, во время которой произошёл очередной конфликт.

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока контракта. Руководство клуба приняло решение не продлевать с ним соглашение.

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